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У Туреччині виявили перші випадки штаму Delta Plus одразу в трьох містах

Автор: Марія Кучерявець

Перші випадки нового штаму коронавірусу Delta Plus виявили одразу в трьох містах Туреччини. Зокрема, випадок зараження зафіксували у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Indigodergisi.

"У трьох провінціях, включаючи Стамбул, зафіксований варіант Delta Plus. У всіх випадках хворі були вакциновані. Їх стан добрий, госпіталізації не потребують", - заявив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа.

Крім цього, кількість інфікованих штамом Delta в 30 провінціях зросло до 286 осіб.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявила про 134 виявлені випадки зараження штамом коронавірусу Delta у 16 провінціях.

Зазначимо, що штам Delta Plus може становити більшу небезпеку, ніж оригінальний вірус, оскільки легше передається і стійкіший до вакцин та імунітету.

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КоронавірусштамТурция