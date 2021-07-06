У Туреччині виявили перші випадки штаму Delta Plus одразу в трьох містах

Перші випадки нового штаму коронавірусу Delta Plus виявили одразу в трьох містах Туреччини. Зокрема, випадок зараження зафіксували у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Indigodergisi.

"У трьох провінціях, включаючи Стамбул, зафіксований варіант Delta Plus. У всіх випадках хворі були вакциновані. Їх стан добрий, госпіталізації не потребують", - заявив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа.

Крім цього, кількість інфікованих штамом Delta в 30 провінціях зросло до 286 осіб.