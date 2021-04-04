В Туреччині виявили найбільшу кількість хворих на COVID за добу з початку пандемії
В Туреччині в суботу, 3 квітня, виявили 44 756 нових випадків зараження коронавірусом. Це найвищий добовий приріст в країні від початку пандемії.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на турецьке Міністерство охорони здоров'я.
Так, в рейтингу найбільш вражених коронавірусом країн Туреччина посідає п'яте місце.
Кількість хворих почала рости від початку березня, коли уряд послабив карантинні обмеження.
Загальна кількість випадків захворювання на коронавірус в Туреччині складає 3,445 млн. При цьому кількість летальних випадків сягнула понад 186 тисяч.
Нагадаємо, турецькі вчені найближчим часом приступлять до клінічних випробувань інтраназальної вакцини від коронавірусу. Її планують застосовувати вже в цьому році.
Також уряд Туреччини прийняв рішення знову ввести комендантську годину на вихідні дні на території країни. Він буде діяти протягом місяця Рамадан.