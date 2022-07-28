У Туреччині сподіваються, що зернова угода вплине на врегулювання війни РФ проти України

У МЗС Туреччини вважають, що договір про "зернові коридори" може підвищити шанси закінчення війни Росії проти України шляхом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, якого цитує CNBC .

При цьому, за його словами, після підписання зернової угоди необхідно зосередитися на припиненні вогню між російськими та українськими військовими.

"Успішна угода може зміцнити довіру між двома сторонами, підвищивши шанси на дипломатичне вирішення війни", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що зернова угода, яка була підписана в Стамбулі, не заважає Росії продовжувати війну проти України.

Також ми писали, що Росія завдала ракетного удару по Одеському торговому морському порту наступного дня після підписання договору про "зернові коридори".

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