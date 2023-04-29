Туроператорам могут разрешить валютные расчеты: что предлагает Кабмин

Кабинет министров предлагает Национальному банку разрешить туроператорам и турагентам тратить приобретенную в Украине валюту на расчеты с зарубежными партнерами за туристические услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Как заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, запрет на валютные переводы для туроператоров привел к тому, "большинство из них вынуждены вести свою деятельность на территории других стран".

По ее словам, если не урегулировать проблему, то налоги от их деятельности будут идти в бюджеты других стран.

Примерный объем потребности для трансграничных валютных операций на 2023 год составляет 250-300 млн долларов. По расчетам Минэкономики, это позволит обеспечить поступления в государственный бюджет от 55 до 70 млн долларов.

Правительством предлагается включить в список НБУ, который позволит трансграничные переводы, следующие услуги: