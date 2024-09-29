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Турнир шести королей: саудиты взорвали мировой теннис безумными призовыми

Фото: Новак Джокович и Янник Зиннер хорошо заработают в Эр-Рияде (atptour.com)
Автор: Андрей Костенко

Саудовская Аравия анонсировала выставочный теннисный мега-турнир Six Kings Slam с участием звездных участников во главе с первой ракеткой мира Янником Зиннером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tennis365.

На кортах в столице ближневосточного государства – Эр-Рияде – сыграют пять представителей топ-15 мирового рейтинга: Янник Зиннер (№1), Карлос Алькарас (№3), Новак Джокович (№4), Даниил Медведев (№5) и Хольгер Руне (№14). Компанию им составит звездный ветеран Рафаэль Надаль.

Турнир продлится с 16 по 19 октября. Джокович и Надаль начнут соревнования сразу с полуфинала. Призовой фонд турнира составит 15 млн долларов. Каждый из теннисистов только за участие заработает 1,6 млн. А победителю достанется 6 миллионов, что почти вдвое превышает призовые Зиннера за триумфальный US Open.

Участники Six Kings Slam рисковали нарушить правила выступлений в туре ATP. Согласно им, теннисисты не могут играть в выставочных соревнованиях, которые длятся более двух дней. Турнир шести королей сначала предусмотрели трехдневным.

Впрочем, Генеральное управление Саудовской Аравии по развлечениям во главе с Турки Аль аш-Шейхом нашли простой выход из ситуации. Они запланировали однодневный перерыв в течение турнира. Как следствие, четвертьфинальные матчи состоятся 16 октября, на следующий день сыграют поединки 1/2 финала, а финал и матч за 3-е место назначили на 19 октября.

Пары 1/4 финала Турнира шести королей-2024:

  • Медведев – Зиннер
  • Руне – Алькарас

 

Пары 1/2 финала Турнира шести королей-2024:

  • Джокович – Медведев/Зиннер
  • Руне/Алькарас – Надаль

 

К слову, Стародубцева обыграла экс-россиянку в третьем круге China Open.

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Теннис