У Туркменістані загасять газовий кратер, який горить понад 50 років

"Знайти рішення щодо гасіння палаючого газового кратера в Дарвазі дав президент Гурбангули Бердимухамедов на засіданні уряду, що відбулося сьогодні", - пише видання.

Як зазначив глава держави, вже багато років у цій місцевості згорає величезна кількість газу. Дана обставина негативно позначається на екології та на здоров'ї проживаючих поруч людей. Також витрачається природний газ, від якого можна отримати значний прибуток для забезпечення благополуччя народу.

"У зв'язку з цим віце-прем'єру Шахиму Абдрахманову, який керує паливно-енергетичним комплексом, дано вказівку залучити вчених, а при необхідності і зарубіжних фахівців, щоб знайти рішення даної проблеми", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що питання про закриття кратера вперше піднімалося президентом Туркменістану в 2010 році.

Газовий кратер "Врата пекла"

Палаючий газовий кратер в містечку Дарваза, відомий в народі як "врата пекла", розташований в центрі пустелі Каракуми, приблизно в 260 кілометрах на північ від Ашхабада, є туркменською пам'яткою, яка привертає увагу вчених і туристів.

У 1971 році радянські геологи виявили в цій місцевості скупчення природного газу, і пробуривши свердловину, викликали обвал - верхні шари грунту просто обвалилися в підземну печеру, відкривши велику дірку, наповнену газом. Щоб уникнути отруєння газом людей і худоби, геологи вирішили підпалити його, вважаючи, що з часом вогонь вщухне. Але природні гази, які вириваються з-під землі, продовжують горіти й досі. Діаметр газової діри - 60 метрів, глибина - близько 20 метрів.