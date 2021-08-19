Туркменістан надав свій повітряний простір для евакуації громадян з Афганістану

Влада Туркменістану прийняла рішення дозволити іноземним державам евакуювати своїх громадян з Афганістану через повітряний простір країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Туркменістану .

У повідомленні зовнішньополітичного відомства йдеться, що Туркменістан надає свій повітряний простір, виконуючи свої міжнародні зобов'язання, зокрема ті, що випливають з норм міжнародного гуманітарного права.

Слід додати, що в даний момент ряд країн евакуюють своїх громадян з Афганістану.