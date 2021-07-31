ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Туристів евакуювали з трьох готелів Бодрума через лісові пожежі

Новость на русском →
Бодрум, Субота 31 липня 2021 18:41
Туристів евакуювали з трьох готелів Бодрума через лісові пожежі Фото: Туристів евакуювали з трьох готелів Бодрума через лісові пожежі (twitter.com/pusholder)
Автор: Марія Кучерявець

Через лісові пожежі людей почали евакуйовувати з трьох п’ятизіркових готелів в турецькому Бодрумі. Рішення виселити людей з номерів було прийнято в профілактичних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

"Евакуація проведена в профілактичних цілях. Безпосередньої загрози загоряння готелів немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у місцевих ЗМІ, загоряння почалося у кварталі Ічмелер, вогонь почав швидко наближатися до житлової зони через сильний вітер.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган допустив, що лісові пожежі на півдні країни могли виникнути в результаті підпалів.

Додамо, Міністерство закордонних справ України рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок в Туреччину.

Зазначимо, що в результаті лісових пожеж в Туреччині постраждало вже понад 180 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа
NEWS
Понад 2 млн українців завершили вакцинацію від коронавіруса
Понад 2 млн українців завершили вакцинацію від коронавіруса
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа