Туристів евакуювали з трьох готелів Бодрума через лісові пожежі
Через лісові пожежі людей почали евакуйовувати з трьох п’ятизіркових готелів в турецькому Бодрумі. Рішення виселити людей з номерів було прийнято в профілактичних цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.
"Евакуація проведена в профілактичних цілях. Безпосередньої загрози загоряння готелів немає", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у місцевих ЗМІ, загоряння почалося у кварталі Ічмелер, вогонь почав швидко наближатися до житлової зони через сильний вітер.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган допустив, що лісові пожежі на півдні країни могли виникнути в результаті підпалів.
Додамо, Міністерство закордонних справ України рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок в Туреччину.
Зазначимо, що в результаті лісових пожеж в Туреччині постраждало вже понад 180 осіб.