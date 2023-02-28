Никак не весна. Синоптики рассказали о погоде на завтра

В среду, 1 марта, погоду в Украине вряд ли можно будет назвать весенней. Местами ожидаются небольшой снег, туман и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура ночью 2-7 градусов мороза, на юге Одесской области и в Крыму 1-5 градусов тепла; днем 0-5° тепла, в южной части и Закарпатье 6-10°.

В прикарпатских, центральных и восточных областях на дорогах местами гололедица. В западной части ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северо-восточных областях днем небольшой мокрый снег.

Как сообщалось, погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна - ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.

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