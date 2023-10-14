Отмечается, что дипломат прибыл в Стамбул на встречу послов. Коллеги пытались связаться с ним после того, как он пропустил утреннюю встречу, однако тщетно. После этого его тело обнаружили в гостиничном номере.

Согласно предварительным данным следствия, топ-дипломат умер от сердечного приступа. Сейчас его тело было доставлено в морг для установления точной причины смерти.

Что говорят россияне?

Министерство иностранных дел страны-террориста подтвердило смерть 62-летнего дипломата. Утверждается, что Кобринец умер 12 октября. В то же время причины или другие подробности его смерти не раскрываются.

Чем отличился Кобринец в России?

Как пишет МИД террористов, в свое время Кобринец работал на различных должностях в Центральном аппарате и за рубежом. С 2006 по 2011 год был заместителем постоянного представителя России в Европейском союзе.

В частности:

с 2011 по 2012 год возглавлял должность заместителя директора Департамента общеевропейского сотрудничества;

с 2012 по 2019 год занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации;

в 2019 году возглавил Департамент общеевропейского сотрудничества.

Был отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы и почетной грамотой президента России.