Зазначається, що дипломат прибув до Стамбулу на зустріч послів. Колеги намагались зв'язатись з ним після того, як він пропустив ранкову зустріч, однак марно. Після цього його тіло виявили в готельному номері.

Згідно з попередніми даними слідства, топдипломат помер від серцевого нападу. Наразі його тіло було доставлено в морг для встановлення точної причини смерті.

Що кажуть росіяни?

Міністерство закордонних справ країни-терориста підтвердило смерть 62-річного дипломата. Стверджується, що Кобринець помер 12 жовтня. Водночас причини чи інші подробиці його смерті не розкриваються.

Чим відзначився Кобринець в Росії?

Як пише МЗС терористів, свого часу Кобринець працював на різних посадах у Центральному апараті та за кордоном. З 2006 по 2011 року був заступником постійного представника Росії в Європейському союзі.

Зокрема:

з 2011 по 2012 рік очолював посаду заступника директора Департаменту загальноєвропейського співробітництва;

з 2012 по 2019 рік обіймав посаду заступника директора Департаменту міжнародного співробітництва Уряду Російської Федерації;

у 2019 році очолив Департамент загальноєвропейського співробітництва.

Був відзначений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" ІІ ступеня, орденом Дружби й почесною грамотою президента Росії.