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В турецькому готелі виявили тіло топдипломата Росії

Фото: Микола Кобринець, керівник департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ РФ (t.me/MID_Russia)
Автор: Сергій Пишкін

Керівника департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ РФ Миколу Кобринеця виявили мертвим у його власному готельному номері в турецькому Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький телеканал NTV.

Зазначається, що дипломат прибув до Стамбулу на зустріч послів. Колеги намагались зв'язатись з ним після того, як він пропустив ранкову зустріч, однак марно. Після цього його тіло виявили в готельному номері. 

Згідно з попередніми даними слідства, топдипломат помер від серцевого нападу. Наразі його тіло було доставлено в морг для встановлення точної причини смерті. 

Що кажуть росіяни? 

Міністерство закордонних справ країни-терориста підтвердило смерть 62-річного дипломата. Стверджується, що Кобринець помер 12 жовтня. Водночас причини чи інші подробиці його смерті не розкриваються. 

Чим відзначився Кобринець в Росії? 

Як пише МЗС терористів, свого часу Кобринець працював на різних посадах у Центральному апараті та за кордоном. З 2006 по 2011 року був заступником постійного представника Росії в Європейському союзі.

Зокрема: 

  • з 2011 по 2012 рік очолював посаду заступника директора Департаменту загальноєвропейського співробітництва;
  • з 2012 по 2019 рік обіймав посаду заступника директора Департаменту міжнародного співробітництва Уряду Російської Федерації;
  • у 2019 році очолив Департамент загальноєвропейського співробітництва.

Був відзначений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" ІІ ступеня, орденом Дружби й почесною грамотою президента Росії. 

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