Керівника департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ РФ Миколу Кобринеця виявили мертвим у його власному готельному номері в турецькому Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький телеканал NTV.
Зазначається, що дипломат прибув до Стамбулу на зустріч послів. Колеги намагались зв'язатись з ним після того, як він пропустив ранкову зустріч, однак марно. Після цього його тіло виявили в готельному номері.
Згідно з попередніми даними слідства, топдипломат помер від серцевого нападу. Наразі його тіло було доставлено в морг для встановлення точної причини смерті.
Що кажуть росіяни?
Міністерство закордонних справ країни-терориста підтвердило смерть 62-річного дипломата. Стверджується, що Кобринець помер 12 жовтня. Водночас причини чи інші подробиці його смерті не розкриваються.
Чим відзначився Кобринець в Росії?
Як пише МЗС терористів, свого часу Кобринець працював на різних посадах у Центральному апараті та за кордоном. З 2006 по 2011 року був заступником постійного представника Росії в Європейському союзі.
Зокрема:
Був відзначений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" ІІ ступеня, орденом Дружби й почесною грамотою президента Росії.
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