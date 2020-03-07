На турецько-грецькому кордоні відбулися зіткнення

В суботу на кордоні Туреччини та Греції сталися зіткнення між грецькою поліцією і мігрантами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Поліція Греції застосувала сльозогінний газ, щоб відтіснити мігрантів. Своєю чергою, співробітники правоохоронних органів Туреччини розпилили сльозогінний газ на своїх грецьких колег. Також турецька поліція намагалася відтіснити від своєї частини кордону мігрантів.

У неофіційних листівках, які роздають на кордоні, уряд Греції звинувачує Туреччину в нападі на свої війська зі сльозогінним газом.

"Нападу зі сльозогінним газом на грецькі сили на прикордонному переході Кастаньес і навколо нього", - йдеться в повідомленні.

Роздатковий матеріал супроводжувався фотографіями та відеозаписом.

Хоча Греція досі не оприлюднила дані про кількість мігрантів, яким не дозволили перетнути кордон і заарештували, потік людей помітно скоротився.

Нагадаємо, Турецька берегова охорона після декількох днів спроб мігрантів з Близького Сходу потрапити в Європу, закрила морський кордон з Грецією за розпорядженням президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Крім того, 2 березня біля берегів грецького острова Лесбос перекинувся човен з мігрантами з Близького Сходу, які намагалися потрапити в Європу. Понад 40 осіб були врятовані, а двоє дітей доставлено до лікарні, одного з них врятувати не вдалося.