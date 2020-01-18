Турецькі спецпризначенці прибули у столицю Лівії

Турецькі сили спеціального призначення прибули в столицю Лівії Тріполі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter телеканалу "Аль-Арабія" .

Військовослужбовці будуть зайняті охороною членів визнаного міжнародним співтовариством уряду національної згоди (УНР) Файеза Сарраджа.

Як повідомляє телеканал Al Hadath, у Тріполі також прибули військові, які є сирійцями з турецьким громадянством. Вони проходили спеціальну підготовку. Частина з них буде також займатися навчанням лівійських військових, а частина - розвідувальними операціями.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна почала відправку своїх військових до Лівії, щоб підтримати міжнародно визнаний уряд. Він зазначив, що Туреччина має намір використовувати всі інструменти, включаючи дипломатичні, для стабілізації ситуації на своїй південній межі.

Як відомо, 2 січня парламент Туреччини схвалив законопроект, внесений президентом Реджепом Ердоганом, яким дозволяється розміщення турецьких військових у Лівії. У позачерговому голосуванні взяли участь 509 депутатів, з них 325 висловилися на підтримку законопроекту, 184 - проти.

У грудня міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно звернувся до Туреччини з проханням про військову підтримку, щоб відбити наступ сил генерала Хафтара на столицю Тріполі. Лівійський уряд попросив у Туреччині "повітряну, наземну та морську" військову підтримку.