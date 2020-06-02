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"Турецький потік-2" призведе до зниження транзиту через Україну, - Макогон

Новини » Енергетика     02.06.2020 - 01:29
"Турецький потік-2" призведе до зниження транзиту через Україну, - Макогон
Фото: газопровід "Турецький потік" (twitter.com/NewEurope)

Транзит може знизитися на 10-12 млрд куб. м. вже в 2021 році

Завершення будівництва газопроводу Турецький потік-2 призведе до зниження транзиту через Україну. Трубопровід йде через Болгарію і Сербію в Угорщину.

Про це в Facebook заявив директор Оператора ГТС Сергій Макогон.

За його словами, очікується зниження транзиту через Україну на 10-12 млрд куб. м. вже в 2021 році.

"Активними темпами йде будівництво продовження "Турецького потоку-2" - трубопроводу через Болгарію і Сербію в Угорщину. Його завершення призведе до зниження транзиту через Україну на 10-12 млрд куб. м. вже до 2021 року", - написав Макогон.

Він також додав, що Україна повинна наполягти на тому, щоб цей новий газопровід відповідав новій газовій директиві, а його оператор отримав сертифікацію від Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

РБК-Україна писало, що на початку січня 2020 року Греція і Північна Македонія почали отримувати російський газ за "Турецькому потоку".

Раніше Макогон заявляв, що у зв'язку з запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд куб. м.

Також повідомлялося, що поставки російського газу в Угорщину по трубопроводу "Турецький потік" можуть початися в кінці 2021 або на початку 2022 року.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Турциягазопровод
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