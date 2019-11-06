Турецький лоукостер відкриє новий рейс з Києва

Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines навесні 2020 року відкриє новий рейс з Києва до Даламан (Туреччина). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.

Повідомляється, що рейс "Київ-Даламан" почне польоти 26 квітня 2020 року з аеропорту Жуляни ("Київ" імені Сікорського). Рейси будуть здійснюватися один раз на тиждень - по неділях з Даламан і щопонеділка з Києва.

З червня кількість польотів збільшитися до трьох на тиждень. З Даламан - по вівторках, четвергах і неділях, з Києва - по понеділках, середах і п'ятницях. Перельоти є сезонними і плануються до 23 жовтня 2020 року.

Також повідомляється, що під час зимового сезону Pegasus Airlines виконає рейси лише в одному напрямку "Бориспіль-Анкара".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp 29 жовтня запустила рейси з Харкова у Тбілісі (Грузія). Авіарейси за маршрутом будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях, вартість квитків стартує від 1791 грн.

Також РБК-Україна писало, що всі екіпажі німецької авіакомпанії Lufthansa приєднаються до загального страйку 7 і 8 листопада. Страйк торкнеться всі рейси Lufthansa, відліт яких заплановано з німецьких аеропортів.