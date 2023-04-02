Турецкий дрон с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 км

Во время испытаний боевой беспилотник поднялся в воздух в центре, находящемся в Чорлу провинции Текирдаг. Цель находилась в районе Синопа в Черноморском регионе. Расстояние составляло около 140 километров.

Дрон успешно поразил ее, а затем приземлился на территории центра.

При этом беспилотник Akinci впервые в Турции запустил сверхзвуковую ракету IHA-230.

Следует отметить, что ракету разработала турецкая компания Roketsan.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал, как выглядит новый беспилотник-истребитель Bayraktar, оснащенный украинским двигателем.

Кроме того, еще один турецкий дрон KIZILELMA недавно прошел новые испытания.