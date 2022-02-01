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Турецький банк Ziraat Bank планує вийти на ринок України: що відомо

Автор: Сергій Пишкін

Турецький державний банк Ziraat Bank планує увійти в ринок України. Представники вже провели перші переговори з офісом залучення інвестицій (Ukraine Invest).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Ukraine Invest.

"Команда Ukraine Invest зустрілася з представниками Ziraat Bank Турецької Республіки, які розглядають можливість виходу банку на український ринок. В ході зустрічі учасники обговорили інвестиційний клімат України та подальші кроки організаційно-консультативної підтримки з боку UkraineInvest для інвестиційних намірів Ziraat Bank", - заявили в UkraineInvest.

Що відомо про Ziraat Bank

Банк був заснований ще в 1863 році і є одним з найбільших в Туреччині. Сьогодні він працює в 115 пунктах 17 країн світу. Серед основних послуг банку:

  • роздрібні кредити;
  • фінансування зовнішньої торгівлі;
  • інвестиція;
  • структурне фінансування;
  • міжнародні переклади;
  • казначей операції.

Поки що про плани Ziraat Bank на український ринок немає інформації. Банк може почати розвивати Фінтех-напрямок, тим самим склавши конкуренцію monobank, sportbank та іншим проектам в області необанків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що український бізнес різко погіршив оцінки щодо перспектив своєї діяльності.

Ще в грудні індекс споживачів настроїв становив 67,2, що було на 1,2 пункту вище показників листопада.

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