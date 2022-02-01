Турецький банк Ziraat Bank планує вийти на ринок України: що відомо

"Команда Ukraine Invest зустрілася з представниками Ziraat Bank Турецької Республіки, які розглядають можливість виходу банку на український ринок. В ході зустрічі учасники обговорили інвестиційний клімат України та подальші кроки організаційно-консультативної підтримки з боку UkraineInvest для інвестиційних намірів Ziraat Bank", - заявили в UkraineInvest.

Що відомо про Ziraat Bank

Банк був заснований ще в 1863 році і є одним з найбільших в Туреччині. Сьогодні він працює в 115 пунктах 17 країн світу. Серед основних послуг банку:

роздрібні кредити;

фінансування зовнішньої торгівлі;

інвестиція;

структурне фінансування;

міжнародні переклади;

казначей операції.

Поки що про плани Ziraat Bank на український ринок немає інформації. Банк може почати розвивати Фінтех-напрямок, тим самим склавши конкуренцію monobank, sportbank та іншим проектам в області необанків.