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Турецькі спостерігачі не отримають доступ до території Карабаху, - Лавров

Автор: РБК-Україна

При контролі перемир'я в Нагірному Карабасі турецькі спостерігачі не отримають доступ до самого регіону. Спільний моніторинговий центр буде працювати на території Азербайджану до військової кампанії.

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Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російським і іноземним ЗМІ, передає ТАСС.

За словами Лаврова, мобільність турецьких спостерігачів буде обмежена моніторинговим центром, розташованим в Азербайджані.

"Кордони мобільності турецьких спостерігачів обмежуються тими географічними координатами, які будуть визначені для розташування, розміщення створюваного російсько-турецького моніторингового центру на території Азербайджану, на тій частині території, яка не наближена до Карабаху і яка буде додатково узгоджена", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Туреччина і Росія мають рівноправні ролі у вирішенні конфлікту в Нагірному Карабасі. При цьому відомо, що в регіоні будуть працювати миротворці тільки з Росії.

Детальніше про те, чим завершилися останні великі бої за цей регіон, читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна у Нагірному Карабасі".

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