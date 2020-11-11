Туреччина і РФ мають рівноправні ролі у вирішенні конфлікту в Карабасі, - Алієв

Фото: Ільхам Алієв (facebook.com LiderIlhamAliyev)

У вівторок, 10 листопада, президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрівся з турецькими урядовцями та високопоставленими силовиками. Під час зустрічі він заявив, що Туреччина та Росія мають рівноправні ролі у вирішенні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Anadolu.

Як повідомляється, на зустрічі в Баку були присутні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, глава МЗС Мевлют Чавушоглу, начальник Національної розвідувальної організації Хакан Фідан та командувач сухопутних військ ЗС Туреччини Уміт Дюндар.

Алієв назвав важливим кроком створення спільного центру з контролю за припиненням вогню.

"Ми хотіли б, щоб Туреччина та Росія мали рівноправні ролі у вирішенні карабахського конфлікту, і ми цього досягли сьогодні", - сказав президент.

Крім того, Алієв додав, що наразі вже встановлений графік виведення військ Вірменії з Карабаху, і термінове створення центру контролю за припиненням вогню мало б велику користь у цьому відношенні.

Нагадаємо, вчора Росія, Вірменія та Азербайджан домовилися про завершення війни в Нагірному Карабасі. Угода передбачає введення миротворчого контингенту в зону конфлікту.

Крім того, напередодні Алієв заявив, що вірменські війська повинні покинути Нагірний Карабах до кінця листопада.

Також раніше турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина братиме участь у спостереженні за дотриманням перемир'я між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі.