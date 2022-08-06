Турецькі банки працюватимуть з російськими картами "Мир", - Ердоган

П'ять турецьких банків почали процес, по закінченню якої вони будуть підтримувати операції через російську платіжну систему "Мир".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як заявив президент Реджеп Таїп Ердоган, це буде полегшенням як для російських туристів, так і для самої Туреччини. За його словами, в роботі з переходу на систему "Мир" вже є серйозні зрушення.
Зазначимо, Туреччина засудила військове вторгнення Росії в Україну, але утрималася від приєднання до санкцій США і Європи. Вона продовжує імпортувати енергоресурси, а також планує багатомільярдні спільні проекти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним турецький лідер погодився на оплату за газ у російських рублях.
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