Турецкие компании помогут восстановить Украину, переданы проекты, - Türkiye

Как пишет издание, представители посольства Турции в Киеве и руководство Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры Украины провели встречу, на которой обсудили реализованные турецкими компаниями проекты и перспективы будущего сотрудничества.

Украинская сторона отметила, что процесс восстановления страны продолжается, а в апреле-мае планируется объявление тендеров на неотложные проекты, которые должны быть реализованы в 2025 году.

Приоритетными направлениями восстановления определены реконструкция таможенных пунктов пропуска, строительство новых автодорог и создание общенациональной системы платных автомагистралей. Кроме того, украинская сторона передала турецким представителям досье с другими важными инициативами, среди которых энергетические проекты, развитие социального жилья и водоснабжения.

Напомним, что недавно в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского. Эрдоган передал Зеленскому, что турецкие компании готовы поддержать Украину в ликвидации разрушений, вызванных войной, и восстановлении.

Отношения между Турцией и Украиной

Напомним, Турция активно участвует в переговорах по обмену пленными между Украиной и Россией.

Ранее мы писали, что 17 февраля состоялся еще один визит Зеленского в Турцию.

Подробнее о том, как менялась роль Турции в посредничестве между Украиной и РФ - в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.