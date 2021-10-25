Турецька ліра обвалилася після рішення Ердогана вислати послів 10 країн Заходу

Крім того, в понеділок держбанки Туреччини повинні були скоротити витрати за кредитами приблизно на 200 базисних пунктів після зниження ставки центробанку минулого тижня.

У п'ятницю ліра, що впала в цьому році на 24%, закрилася на позначці 9,5950. Валюта досягла рекордного мінімуму минулого тижня після того, як Центральний банк Туреччини знизив свою облікову ставку на 200 базисних пунктів, попри зростання інфляції, що викликало шок. Цей крок економісти і опозиційні законодавці висміяли як безрозсудний.

"Центральний банк ясно дає зрозуміти, що зростання важливіше інфляції", - сказав він Тхін з Brown Brothers Harriman. Він сказав, що на наступному засіданні центробанку 18 листопада ймовірно ще одне зниження ставок, попри те, що інфляція буде прискорюватися через падіння ліри і зростання цін на енергоносії.

"Крім погіршення фундаментальних показників, напруженість у відносинах із Заходом, ймовірно, продовжить рости після того, як президент Ердоган заявив, що послів з десяти країн більше не вітають в Туреччині", - додав Тін.

Ердоган заявив у суботу, 23 жовтня, що наказав своєму міністерству закордонних справ видворити послів, які виступили за звільнення бізнесмена і філантропа Османа Кавала, який утримується у в'язниці чотири роки без осуду.

На ранок понеділка не було жодних ознак того, що міністерство закордонних справ виконало вказівку президента, яке призведе до найбільш глибокого розколу із Заходом за 19 років правління Ердогана.