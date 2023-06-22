Турецкая лира обновила исторический минимум после изменения финансовой политики Эрдогана

Турецкая лира упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений после меньшего, чем ожидалось, повышения процентных ставок Центральным банком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Валюта подешевела на 2,6% до 24,20 по отношению к доллару после того, как ЦБ Турции повысил свою основную ставку с 8,5% до 15%,

Как отмечает Reuters, центробанк отменил политику низких ставок президента Тайипа Эрдогана, хотя ужесточение после выборов не оправдало ожиданий.

На своем первом заседании под руководством нового управляющего Хафизе Гайе Эркана банк изменил курс после нескольких лет мягкой политики, когда ставка упала до 8,5% с 19% в 2021 году, несмотря на стремительный рост инфляции.

"Денежно-кредитное ужесточение будет и далее усиливаться по мере необходимости, своевременно и постепенно, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции", - заявил комитет по политике банка после первого повышения с начала 2021 года.

Сильное ужесточение осталось ниже ожиданий, учитывая среднюю оценку роста до 21%. Большинство экономистов ожидают дальнейшего повышения ставок в этом году, при этом средний прогноз на конец года составит 30%.

Подчеркивая несоответствие между рыночными ожиданиями и денежно-кредитной политикой, ключевая ставка центрального банка остается ниже депозитных ставок, достигающих 40%. Годовая инфляция в мае была чуть ниже 40%.

Изменение политики Эрдогана

Эрдоган призывал к снижению ставок в течение последних двух лет, что спровоцировало валютный кризис в конце 2021 года. Лира потеряла 44% в 2021 году и 30% в прошлом году, несмотря на усилия центрального банка по противодействию спросу на валюту за счет своих валютных резервов.

После своей победы на выборах в прошлом месяце Эрдоган дал понять, что готов отказаться от экономической политики, назначив Мехмета Симсека, которого высоко ценят рынки, министром финансов, а Эркана, бывшего банкира с Уолл-стрит, - главой центрального банка.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что одобрил шаги, которые Симсек предпримет с центральным банком, дав зеленый свет повышению ставок.

Чистые резервы центрального банка упали до рекордно низкого уровня в минус 5,7 млрд долларов в прошлом месяце. Они восстановились, поскольку в этом месяце Анкара ослабила контроль над рынком форекс, в результате чего лира упала до рекордно низкого уровня, а ее потери в этом году составили 21%.

Обесценивание лиры разжигало инфляцию с 2021 года, в результате чего в октябре прошлого года она достигла 24-летнего максимума в 85,5%.

Некоторые аналитики выразили сомнение в стремлении Эрдогана отказаться от своей неортодоксальной политики.