В Турции заявили о стабильной работе "зернового коридора"

Работа "зернового коридора" и экспорт продовольствия из Украины морем стабилизировались.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Habertürk.
"В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия", - заявил он.
При этом министр рассказал, что после срыва Россией "зернового соглашения" он вел переговоры с украинской стороной и главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.
"Мы снова поговорили с нашими украинскими коллегами, и они дали некоторые заверения. Мы передали это господину Шойгу", - уточнил Акар.
Напомним, 29 октября Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки" Украины на Черноморский флот в Севастополе.
Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". Позже Россия подтвердила, что свое участие в "зерновом соглашении".
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