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В Турции заявили о риске прекращения действия зернового соглашения

Фото: Ибрагим Калин, представитель президента Турции (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

В Стамбуле, 5 мая, ожидаются переговоры Украины, Турции и России по зерновому соглашению. Отсутствие положительных результатов встречи может привести к прекращению работы коридора.

Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

"Если встреча не принесет положительного результата, отгрузка зерна может прекратиться 18 мая", - заявил Калин.

Отмечается, что отсутствие положительного решения по зерновому соглашению может привести к серьезным проблемам с мировыми поставками продовольствия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, в ходе переговоров стороны поднимут вопрос продления срока действия договоренностей.

"5 мая в пятницу заместители министров обороны Турции, Украины и РФ планируют встретиться в Стамбуле для обсуждения зерновых соглашений", - заявил Акар.

Ранее же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зерновой сделки".

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