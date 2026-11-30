Инцидент произошел в ночь на 29 ноября в селе Кепрюбаши, неподалеку от города Чаели. Беспилотник упал на территорию чайной плантации.

После сообщения о происшествии на место прибыли сотрудники жандармерии и медики. Силовики оцепили район падения, а утром продолжили обследование территории.

По предварительным результатам исследования обломков, специалисты установили, что аппарат имеет иностранное происхождение и относится к типу дронов-камикадзе, которые использует Украина.

Фрагменты беспилотника осмотрели взрывотехники, после чего собрали и отправили на экспертизу.

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Местный житель Мемиш Карадуман рассказал, что дрон упал примерно в 01:30 по местному времени. Он сообщил о случившемся жандармерии, сотрудники которой прибыли на место через 10–15 минут.

По словам мужчины, он сопровождал силовиков, чтобы показать им дорогу к месту падения. Во время осмотра территории правоохранители обнаружили беспилотник на чайной плантации. Карадуман также отметил, что в результате происшествия никто не погиб.

Турецкие специалисты продолжают изучать обломки аппарата, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

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