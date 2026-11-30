В Турции заявили о падении украинского беспилотника на чайную плантацию в провинции Ризе. В результате взрыва в четырех расположенных поблизости домах выбило окна, однако обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на CNN Turk.
Инцидент произошел в ночь на 29 ноября в селе Кепрюбаши, неподалеку от города Чаели. Беспилотник упал на территорию чайной плантации.
После сообщения о происшествии на место прибыли сотрудники жандармерии и медики. Силовики оцепили район падения, а утром продолжили обследование территории.
По предварительным результатам исследования обломков, специалисты установили, что аппарат имеет иностранное происхождение и относится к типу дронов-камикадзе, которые использует Украина.
Фрагменты беспилотника осмотрели взрывотехники, после чего собрали и отправили на экспертизу.
Местный житель Мемиш Карадуман рассказал, что дрон упал примерно в 01:30 по местному времени. Он сообщил о случившемся жандармерии, сотрудники которой прибыли на место через 10–15 минут.
По словам мужчины, он сопровождал силовиков, чтобы показать им дорогу к месту падения. Во время осмотра территории правоохранители обнаружили беспилотник на чайной плантации. Карадуман также отметил, что в результате происшествия никто не погиб.
Турецкие специалисты продолжают изучать обломки аппарата, чтобы установить все обстоятельства инцидента.
Издание напоминает, что в августе Турция призвала Украину и Россию ввести мораторий на удары по торговым судам в Черном море.
Министр иностранных дел страны Хакан Фидан предупреждал, что боевые действия охватили почти всю акваторию и создают дополнительные риски для гражданского судоходства.
На фоне участившихся атак Анкара также начала ограничивать проход части коммерческих судов через Дарданеллы. Турция передала Москве подготовленное Киевом предложение о моратории и ожидала ответа.