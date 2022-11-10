В Турции завершают строительство украинского корвета "Гетман Иван Мазепа" из металла "Азовстали"

"Когда в сентябре 2021 года заложили корвет, никто не мог предположить, что уже через полгода металл его корпуса станет эксклюзивом. А затем "Метинвест" передал на изготовление корвета 1000 тонн горячекатаного листа: часть привезена напрямую из Мариуполя, а вторая - из итальянского Metinvest Trametal, где прокат изготовляли из слябов "Азовстали", - говорится в пресс-релизе компании.

В компании также напомнили, что из стали "Азовстали" было построено множество выдающихся сооружений - новейшее укрытие на ЧАЭС, защитные шлюзы для Венеции, один из самых высоких небоскребов Европы.

Корвет торжественно сошел на воду в Стамбуле 2 октября. Вскоре он получит современное вооружение, и встанет в ряды ВМС ВСУ. Именно с этого флагмана начнется новая эпоха украинского флота.

Как известно, ранее последнюю партию металла, произведенного на "Азовстали", также направили на помощь Украине: компания "Метинвест" бесплатно передала тонну стали для изготовления браслетов "Символ несокрушимости".

Все средства от продажи браслетов (а украинцы раскупили их за один день) были переданы фандрейзинговой платформе UNITED24, для проекта "Армия дронов".