В Турции впервые провели стрельбы крылатой ракетой из морского дрона

В Турции впервые провели стрельбы крылатой ракетой из боевого морского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главу Директората оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

"Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским аппаратам. Стрельбы твердотопливной крылатой ракетой KUZGUN были впервые проведены с MARLIN, управляемые боеприпасы были впервые выпущены из боевого морского дрона, - говорится в сообщении.

Также отмечено, что Турция настроена "выйти на следующий уровень" в области боевых морских беспилотников.