В Турции впервые провели стрельбы крылатой ракетой из морского дрона

В Турции впервые провели стрельбы крылатой ракетой из боевого морского дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главу Директората оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.
"Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским аппаратам. Стрельбы твердотопливной крылатой ракетой KUZGUN были впервые проведены с MARLIN, управляемые боеприпасы были впервые выпущены из боевого морского дрона, - говорится в сообщении.
Также отмечено, что Турция настроена "выйти на следующий уровень" в области боевых морских беспилотников.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Северная Корея заявила о проведении испытаний нового подводного беспилотника с ядерной боеголовкой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.