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В Турции впервые провели стрельбы крылатой ракетой из морского дрона

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Турция, Вторник 28 марта 2023 22:45
В Турции впервые провели стрельбы крылатой ракетой из морского дрона Фото: в Турции впервые провели стрельбы крылатой ракетой из морского дрона (скрин из видео)
Автор: Татьяна Степанова

В Турции впервые провели стрельбы крылатой ракетой из боевого морского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главу Директората оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

"Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским аппаратам. Стрельбы твердотопливной крылатой ракетой KUZGUN были впервые проведены с MARLIN, управляемые боеприпасы были впервые выпущены из боевого морского дрона, - говорится в сообщении.

Также отмечено, что Турция настроена "выйти на следующий уровень" в области боевых морских беспилотников.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Северная Корея заявила о проведении испытаний нового подводного беспилотника с ядерной боеголовкой.

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