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В Турции определились с датой выборов президента и парламента

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Выборы президента и парламента Турции 28-го созыва пройдут 14 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов на 14 мая.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что страны Европы и Америки пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в Турции.

Кроме того, согласно данным соцопроса, кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу может победить Эрдогана на выборах.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган