В Турции определились с датой выборов президента и парламента

Выборы президента и парламента Турции 28-го созыва пройдут 14 мая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов на 14 мая.
Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что страны Европы и Америки пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в Турции.
Кроме того, согласно данным соцопроса, кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу может победить Эрдогана на выборах.
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