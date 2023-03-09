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Кандидат от оппозиции может победить на выборах президента Турции, - опрос

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Турция, Четверг 09 марта 2023 15:14
Кандидат от оппозиции может победить на выборах президента Турции, - опрос Фото: Кемаль Киличдароглу (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Кандидат в президенты от турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу может победить действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в мае 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на опрос агентства ORC Araştirma.

Согласно опросу, 43,2% людей проголосовали бы за Эрдогана, а 56,8% - за Киличдароглу.

Отмечается, что опрос был проведен 4-6 марта, в нем приняли участие 1850 респондентов в трети турецких провинций.

Также добавим, что в опросе агентства, который проводился в январе, когда один кандидат от оппозиции еще не был выдвинут, Эрдоган победил бы кого-либо из них, включая Киричдароглу (42,5% против 41,8%).

РБК-Украина сообщало, что альянс из шести оппозиционных партий избрал 74-летнего Килидароглу своим кандидатом в президенты.

Эрдоган заявлял, что страны Европы и Америки пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в Турции.

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