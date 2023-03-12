В Турции выразили уверенность в продлении "зернового соглашения"

"Обе стороны (Россия и Украина, - ред.) настроены позитивно, и мы верим, что оно (соглашение, - ред.) будет продлено", - заявил он.

Акар подтвердил усилия Турции по обеспечению дальнейшей реализации Стамбульского соглашения и заявил, что в рамках этого соглашения нуждающимся было доставлено почти 24 миллиона тонн зерна.

В июле прошлого года Турция, ООН, Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, приостановленного после начала военного вторжения России в Украину.

Соглашение по зерну было продлено еще на 120 дней, начиная с 19 ноября.

Напомним, Турция ведет переговоры с ООН, Украиной и РФ по продолжению действия зернового соглашения. Официальная Анкара увидела со стороны Москвы "положительную повестку".

Отметим, что на следующей неделе ООН и Россия обсудят продление зернового соглашения.

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