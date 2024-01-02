В Турции решили не пропускать тральщики, которые Британия передала для Украины

"Утверждения некоторых СМИ о том, что минно-поисковым кораблям, подаренным Украине Великобританией, позволили пройти через Турецкие проливы в Черное море, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Турция сразу же классифицировала "спецвоенную операцию" России против Украины как "войну" и в соответствии со статьей 19 конвенции Монтре о режиме проливов закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины).

Турция не пропустит тральщики пока не кончится война в Украине

"Турция, которая беспристрастно и старательно соблюдает конвенцию Монтре с 1936 года, сохраняет свою непоколебимую решимость и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море", - пишет Центр.

Там добавили, что их союзники были должным образом проинформированы о том, что минно-поисковые корабли, подаренные Украине Соединенным Королевством, не смогут пройти через Турецкие проливы в Черное море, пока идет война.

Тральщики от Великобритании

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине двух тральщиков для разминирования Королевских ВМС.

Два тральщика для разминирования Sandown (MCMV) передаются из состава Королевских ВМС Вооруженным силам Украины с целью укрепления способности Украины действовать на море.

"Укрепление морских возможностей ВСУ, в частности, противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины", - заявил министр обороны Грант Шаппс.