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В Турции на избирательном участке произошла стрельба, есть жертва и много раненых

Фото: полиция Турции (flickr.com-shampoo6)
Автор: Владимир Костырин

В Турции в поселке Диярбакыр в районе Агачлидере во время голосования на избирательном участке между присутствующими произошел спор, который перерос на драку со стрельбой. В результате инцидента есть погибший, более десяти человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Отмечается, что спор, возникший во время голосования на местных выборах, перерос на драку с использованием камней и палок, а также пистолетов.

От пулевых ранений погиб 44-летний мужчина - он скончался в больнице. По последним данным, также известно о 12 раненых, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

"В то время как бригады медиков не смогли выехать на место происшествия из-за потасовки, на место были направлены группы усиления жандармерии", - пишет издание.

Как позже оказалось, погибший был официальным представителем на выборах от партии DEM.

Населенный пункт, где произошла трагедия, правоохранители закрыли на въезд и выезд.

Под удар попали также журналисты DHA Бурак Эмек и Гиясеттин Тетик. Они пытались защитить себя, сев в машину скорой помощи. Однако пуля попала в колесо автомобиля, в котором ехали представители СМИ. Также были повреждены еще две "скорые".

В Офисе местного губернатора заявили, что в районе инцидента работают более ста сотрудников жандармерии, использовали также вертолет.

Напомним, сегодня, 31 марта, в Турции начались местные выборы. Они проходят в 81 провинциях.

Также недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мартовские местные выборы станут последними в его политической карьере.

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Турция