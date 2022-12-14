В Турции успешно запустили беспилотный истребитель с украинскими двигателями (видео)

"Мы не могли больше держать его на земле. Он полетел", - написал он.

При этом на видео, которое опубликовал совладелец Baykar, можно заметить, как беспилотный истребитель проводит успешный взлет.

Отметим, что на Bayraktar Kızılelma установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич". БПЛА способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок - 12 км.

При этом главная способность дрона - вести воздушный бой, для чего он может использовать ракеты "воздух-воздух".