В Турции ударный дрон Anka III совершил первый полет: Эрдоган показал видео

"Беспилотный военный самолет Anka III, разработанный компанией TAI, сегодня успешно завершил свой первый полет. Надеемся, что наш самолет внесет весомый вклад в оборону нашей страны благодаря своим передовым технологиям, дизайну и характеристикам", - написал Эрдоган.

Турецкий президент также обнародовал видео первого полета ударного беспилотника.

Anka III

Стоит заметить, что Anka III - это беспилотник с малой радиолокационной видимостью.

Дрон не имеет горизонтального и вертикального хвоста, поэтому его видимость достаточно низкая. Также он оборудован дополнительными приборами, которые позволяют еще больше снизить видимость.

Технические характеристики беспилотника:

высота полета - 13 км;

максимальная скорость - около 857 км/ч;

крейсерская скорость - 463 км/ч;

полезная нагрузка - до 1200 кг;

максимальная взлетная масса - 6500 кг;

продолжительность полета - 10 часов.

Напомним, еще в апреле турецкие СМИ писали, что первый полет беспилотника должен состояться не позже мая.