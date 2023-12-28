В Турции ударный дрон Anka III совершил первый полет: Эрдоган показал видео

Турецкий ударный беспилотник Anka III сегодня, 28 декабря, совершил свой первый полет. Он может нести ракеты и авиабомбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.
"Беспилотный военный самолет Anka III, разработанный компанией TAI, сегодня успешно завершил свой первый полет. Надеемся, что наш самолет внесет весомый вклад в оборону нашей страны благодаря своим передовым технологиям, дизайну и характеристикам", - написал Эрдоган.
Турецкий президент также обнародовал видео первого полета ударного беспилотника.
Стоит заметить, что Anka III - это беспилотник с малой радиолокационной видимостью.
Дрон не имеет горизонтального и вертикального хвоста, поэтому его видимость достаточно низкая. Также он оборудован дополнительными приборами, которые позволяют еще больше снизить видимость.
Технические характеристики беспилотника:
Напомним, еще в апреле турецкие СМИ писали, что первый полет беспилотника должен состояться не позже мая.
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