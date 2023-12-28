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В Турции ударный дрон Anka III совершил первый полет: Эрдоган показал видео

Фото: в Турции ударный дрон Anka III совершил первый полет (twitter.com/birincimucahit)
Автор: Иван Носальский

Турецкий ударный беспилотник Anka III сегодня, 28 декабря, совершил свой первый полет. Он может нести ракеты и авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

"Беспилотный военный самолет Anka III, разработанный компанией TAI, сегодня успешно завершил свой первый полет. Надеемся, что наш самолет внесет весомый вклад в оборону нашей страны благодаря своим передовым технологиям, дизайну и характеристикам", - написал Эрдоган. 

Турецкий президент также обнародовал видео первого полета ударного беспилотника. 

Anka III

Стоит заметить, что Anka III - это беспилотник с малой радиолокационной видимостью. 

Дрон не имеет горизонтального и вертикального хвоста, поэтому его видимость достаточно низкая. Также он оборудован дополнительными приборами, которые позволяют еще больше снизить видимость. 

Технические характеристики беспилотника:

  • высота полета - 13 км;
  • максимальная скорость - около 857 км/ч;
  • крейсерская скорость - 463 км/ч;
  • полезная нагрузка - до 1200 кг;
  • максимальная взлетная масса - 6500 кг;
  • продолжительность полета - 10 часов.

Напомним, еще в апреле турецкие СМИ писали, что первый полет беспилотника должен состояться не позже мая.

 

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дрониТурцияРеджеп Тайип Эрдоган