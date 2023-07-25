В Турции произошли сразу два землетрясения

Первое землетрясение

Так, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Адана на юге Турции в 8:44 утра по местному времени.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр находился в районе города Козан. Известно, что землетрясение произошло на глубине 11,27 км.

"Землетрясение в центре города и прилегающих районах вызвало панику среди горожан, вышедших на улицы", - пишет издание. При этом, по предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.

По сообщениям местных СМИ, после подземных толчков магнитудой 5,5 произошло три небольших подземных толчка. Сообщается, что землетрясение ощущалось в близлежащих провинциях.

Второе землетрясение

Еще одно землетрясение магнитудой 4,4 произошло в том же районе Аданы в 10:57.

Профессор Орхан Татар, глава отдела снижения риска в AFAD, в заявлении после землетрясения отметил, что землетрясение магнитудой 5,5 можно рассматривать как афтершок мощных толчков в центре Кахраманмараша, произошедших в начале февраля.

"В полученной информации пока нет негативных отзывов, идет сканирование. Мы заявляли, что эти толчки продолжатся после землетрясения 6 февраля", - отметил он.

При этом на горячую линию экстренной помощи "112" не поступало никаких уведомлений о гибели людей.

Землетрясения в Турции

Как уточняет Daily Sabah, землетрясение в Адане произошло примерно через пять с половиной месяцев после двух разрушительных землетрясений, которые затронули обширные районы юго-восточного региона Турции и унесли жизни почти 50 тысяч человек.

Напомним, в феврале 2023 года возле города Газиантеп с населением больше 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км. От землетрясения пострадали 11 провинций Турции, в которых разрушились или оказались поврежденными 230 тысяч зданий.

Отметим, что в июне в Турции также произошли два землетрясения.