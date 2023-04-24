ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

Новина українською →
Иерусалим, Понедельник 24 апреля 2023 17:20
В центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие Фото: В центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 24 апреля, в центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу. В результате происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Инцидент произошел в районе площади Давидка.

Среди пострадавших - мужчина в возрасте 50 лет, который в настоящее время находится в очень тяжелом состоянии. Состояние двух женщин в возрасте 30 лет оценивается как средней тяжести, а же еще один мужчина в легком состоянии.

Через несколько минут после наезда к месту теракта устремились силы безопасности, солдаты вне службы, полицейские и сотрудники службы безопасности поездов, которые находились на расстоянии двух кварталов.

По сообщениям, нападавший был застрелен на месте.

Свидетели на месте происшествия сообщили, что слышали выстрелы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступивший на церемонии Дня памяти в Иерусалиме через несколько минут после совершения теракта, сказал, что наезд автомобиля "напоминает нам о том, что государство Израиль было приобретено с большими страданиями".

"Эти террористические атаки совершаются с расчетом на то, что они выкорчуют нас отсюда, если бы они могли, они бы убили нас всех", - заявил он.

Напомним, ранее на севере Франции автомобиль въехал в толпу отдыхающих на фестивале. Более десятка человек получили ранения.

Кроме того, 15 апреля во французском Бордо автомобиль на большой скорости въехал в толпу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Израиль
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году