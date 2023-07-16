В Турции объяснили, почему поддерживают расширение НАТО

"Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности, способной обеспечить стабильность", - заявил Алтн.

По его мнению, расширение Североатлантического альянса – это ключ к долгосрочному миру и стабильности.

"Турция никогда не чуралась самых сложных операций альянса в разных уголках мира. Во все более нестабильном мире, полном угроз и новых видов военных действий, Турция активно противодействует новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО", - добавил он.

Вступление Швеции в НАТО

В 2022 году Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии. В частности, что касается Турции, там считают, что Швеция лоббирует интересы курдских групп, которые в Турции считают террористическими.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в Североатлантический альянс. В частности, накануне саммита НАТО, 9 июля, Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого обсудил вопросы членства Швеции в Альянсе.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Турции заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в НАТО.