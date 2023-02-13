Из Турции после разрушительных землетрясений были эвакуированы 15 украинцев

Землетрясения в Турции привели к масштабным разрушениям в стране и гибели десятков тысяч человек. Однако из двух регионов удалось эвакуировать граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Турецкой Республике.
Как рассказали в посольстве, пострадавших от землетрясений регионов Газиантеп и Хатай в Турции были эвакуированы 15 украинцев. В том числе была эвакойирована сумма, находившаяся под завалами 12 часов.
"9-11 февраля представители Посольства Украины посетили пострадавшие от землетрясений регионы Газиантеп и Хатай. Из этих регионов было эвакуировано 15 граждан Украины, в том числе и семья, которая находилась под завалами 12 часов. Также была оказана гуманитарная помощь и моральная поддержка украинцам ", – сказано в сообщении.
Напомним, украинские спасатели показали, как помогают устранить последствия землетрясений в Турции.
Также власти Турции заявили, что ущерб от землетрясений составляет более 84 млрд долларов.
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