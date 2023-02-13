RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из Турции после разрушительных землетрясений были эвакуированы 15 украинцев

Фото: из Турции после разрушительных землетрясений были эвакуированы 15 украинцев (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Землетрясения в Турции привели к масштабным разрушениям в стране и гибели десятков тысяч человек. Однако из двух регионов удалось эвакуировать граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Турецкой Республике.

Как рассказали в посольстве, пострадавших от землетрясений регионов Газиантеп и Хатай в Турции были эвакуированы 15 украинцев. В том числе была эвакойирована сумма, находившаяся под завалами 12 часов.

"9-11 февраля представители Посольства Украины посетили пострадавшие от землетрясений регионы Газиантеп и Хатай. Из этих регионов было эвакуировано 15 граждан Украины, в том числе и семья, которая находилась под завалами 12 часов. Также была оказана гуманитарная помощь и моральная поддержка украинцам ", – сказано в сообщении.

Фото: из Турции после разрушительных землетрясений были эвакуированы 15 украинцев (facebook.com/UAinTR)

Напомним, украинские спасатели показали, как помогают устранить последствия землетрясений в Турции.

Также власти Турции заявили, что ущерб от землетрясений составляет более 84 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияТурция