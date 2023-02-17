В Турции на 278-ом часе после землетрясения из-под завалов спасли мужчину

На 278 часов после стихийного бедствия, произошедшего в Турции, в районе Дефне в Хатае, во время интенсивной работы поисково-спасательных команд из-под обломков здания спасли 45-летнего Хокано Ясиноглу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT-Haber.
Ясиноглу, которого бригады вытащили из-под завалов на 278 часов после землетрясения, доставили в больницу.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своем Twitter написал заявление о состоянии здоровья потерпевшего.
"45-летнего Хакана Ясиноглу, оказавшегося под завалами в Хатае, спасли на 278-ом часе. Он в сознании. Первое медицинское вмешательство проводится в полевом госпитале. Каждый выход из-под обломков есть возрождение", - рассказал министр.
Напомним, также в Турции спасатели спасли девушку, которая 248 часов после разрушительного землетрясения находилась под завалами.
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