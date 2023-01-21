Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО

МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств, взятых перед Анкарой по поводу процесса членства в НАТО, вошедших в текст меморандума, подписанного на последнем саммите Североатлантического альянса в Мадриде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Турции.
Как сообщается, накануне лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.
В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.
В ведомстве также отметили, что не видят со стороны Швеции шаги по борьбе с терроризмом.
"Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов, кроме риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что запланированный визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменен после того, как власти дали разрешение на проведение акций протеста в Стокгольме, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что уровень переговоров с Турцией по вступлению Швеции в НАТО находится на положительной стадии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.