Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО

Как сообщается, накануне лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.

В ведомстве также отметили, что не видят со стороны Швеции шаги по борьбе с терроризмом.

"Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов, кроме риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму", - говорится в заявлении.