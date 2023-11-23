Турция снова отложила ратификацию вступления Швеции в НАТО, - Reuters

На прошлой неделе комиссия турецкого парламента по иностранным делам отложила голосование по заявке Швеции на членство в НАТО, чтобы провести дальнейшие переговоры по этому вопросу.

Комиссия, скорее всего, возобновит обсуждение этого вопроса во вторник или среду, сообщил один из источников. В эти дни, 28-29 ноября, министры иностранных дел НАТО встретятся в Брюсселе. Встреча, которая, как надеялись некоторые представители западного оборонного блока, должна была ознаменовать вступление Швеции.

Затягивание ратификации

И Швеция, и Финляндия обратились с просьбой о вступлении в НАТО в мае прошлого года после вторжения России в Украину.

Президент Тайип Эрдоган тогда высказал возражения против обоих запросов. В апреле Турция поддержала предложение Финляндии, но заставила ждать.Швецию

Турция потребовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги против местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США считают террористической группировкой.

В ответ Стокгольм представил законопроект о борьбе с терроризмом, который делает членство в террористической организации незаконным, а также снимает ограничения на экспорт оружия в Турцию. Швеция заявляет, что выполнила свою часть соглашения, подписанного в прошлом году.

Для ратификации законопроект должен быть одобрен турецкой комиссией по иностранным делам, прежде чем он будет вынесен на полное голосование в парламенте, которое может состояться через несколько дней или недель. Затем Эрдоган подпишет закон, завершающий процесс, длительность которого расстроила союзников Анкары и стала проверкой ее связей с Западом.

Хотя член НАТО Венгрия также не ратифицировала членство Швеции, Турция рассматривается как главное препятствие на пути к вступлению Швеции.