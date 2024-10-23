Теракт в Анкаре: в Турции раскрыли детали нападения и назвали количество жертв

В результате нападения вооруженных мужчин на здание офиса аэрокосмической компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в турецкой провинции Анкара погибли 5 человек, еще более 20 получили ранения. Боевики были ликвидированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu и Reuters .

Отмечается, что нападавшими, устроившими стрельбу на объекте TUSAŞ, были двое мужчин.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, они были убиты после своей атаки. Чиновник добавил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

"В результате теракта на площадке TUSAŞ Ankara Kahramankazan были обезврежены два террориста. К сожалению, у нас 5 погибших и 22 раненых в результате обстрела. Трое пострадавших уже выписаны из больницы, 19 из них находятся на лечении", - сказал глава МВД страны.

Также Ерликая заявил, что преступники "вероятнее всего" были членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Стиль этого акта показывает, что, скорее всего, нападение совершило РПК. После завершения идентификации и выяснения других доказательств мы поделимся с вами более конкретной информацией", - рассказал турецкий министр.

Между тем, прокуратура уже начала расследование данного теракта.

Свидетели рассказали агентству Reuters, что местные власти забрали сотрудников здания в укрытие, и никому не разрешали выходить несколько часов. По словам собеседников западного СМИ, взрывы, которые они услышали, могли произойти на разных выходах.

Кроме того, позже свидетели сообщили о начале эвакуации персонала из кампуса TUSAŞ на автобусах после завершения операции.

В СМИ появились кадры поврежденных ворот и перестрелки на автостоянке, а также появились изображения двух нападающих с автоматами и рюкзаками, когда они входили в здание.

Позже прибыли кареты "скорой помощи" и вертолеты.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye ( #TUSAŞ ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. https://t.co/JN6GXpKG6x pic.twitter.com/I4u4zfxY7W — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 23, 2024

Что известно о TUSAŞ

TUSAŞ является крупнейшим в Турции производителем аэрокосмической техники, занимающимся производством учебно-тренировочных самолетов, боевых и гражданских вертолетов. Также компания разрабатывает первый турецкий отечественный истребитель KAAN.

TUSAŞ принадлежит Фонду вооруженных сил Турции и правительства, в компании работают более 10 000 человек.