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Теракт в Анкаре: в Турции раскрыли детали нападения и назвали количество жертв

Среда 23 октября 2024 23:30
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Теракт в Анкаре: в Турции раскрыли детали нападения и назвали количество жертв Фото: место происшествия в Турции возле офиса TUSAŞ в провинции Анкара (twitter.com/Hurriyet)
Автор: Владимир Костырин

В результате нападения вооруженных мужчин на здание офиса аэрокосмической компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в турецкой провинции Анкара погибли 5 человек, еще более 20 получили ранения. Боевики были ликвидированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu и Reuters.

Отмечается, что нападавшими, устроившими стрельбу на объекте TUSAŞ, были двое мужчин.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, они были убиты после своей атаки. Чиновник добавил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

"В результате теракта на площадке TUSAŞ Ankara Kahramankazan были обезврежены два террориста. К сожалению, у нас 5 погибших и 22 раненых в результате обстрела. Трое пострадавших уже выписаны из больницы, 19 из них находятся на лечении", - сказал глава МВД страны.

Также Ерликая заявил, что преступники "вероятнее всего" были членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Стиль этого акта показывает, что, скорее всего, нападение совершило РПК. После завершения идентификации и выяснения других доказательств мы поделимся с вами более конкретной информацией", - рассказал турецкий министр.

Между тем, прокуратура уже начала расследование данного теракта.

Свидетели рассказали агентству Reuters, что местные власти забрали сотрудников здания в укрытие, и никому не разрешали выходить несколько часов. По словам собеседников западного СМИ, взрывы, которые они услышали, могли произойти на разных выходах.

Кроме того, позже свидетели сообщили о начале эвакуации персонала из кампуса TUSAŞ на автобусах после завершения операции.

В СМИ появились кадры поврежденных ворот и перестрелки на автостоянке, а также появились изображения двух нападающих с автоматами и рюкзаками, когда они входили в здание.

Позже прибыли кареты "скорой помощи" и вертолеты.

Что известно о TUSAŞ

TUSAŞ является крупнейшим в Турции производителем аэрокосмической техники, занимающимся производством учебно-тренировочных самолетов, боевых и гражданских вертолетов. Также компания разрабатывает первый турецкий отечественный истребитель KAAN.

TUSAŞ принадлежит Фонду вооруженных сил Турции и правительства, в компании работают более 10 000 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в провинции Анкара в Турции произошел теракт на оборонном предприятии TUSAŞ. В результате нападения были жертвы и раненые. Местная пресса писали, что возле ворот объекта прогремел взрыв, после чего там раздались выстрелы.

Напомним, в прошлом году 1 октября двое террористов подъехали на легковом автомобиле к зданию Министерства внутренних дел в Анкаре - один из боевиков успел взорвать себя, тогда как другого ликвидировали полицейские.

Добавим, позже "Ястребы свободы Курдистана", которые являются ответвлением РПК, взяли на себя ответственность за теракт. В ответ на это турецкая авиация совершила атаку на базы и склады боевиков.

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