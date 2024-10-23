Теракт в Анкаре: в Турции раскрыли детали нападения и назвали количество жертв
В результате нападения вооруженных мужчин на здание офиса аэрокосмической компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в турецкой провинции Анкара погибли 5 человек, еще более 20 получили ранения. Боевики были ликвидированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu и Reuters.
Отмечается, что нападавшими, устроившими стрельбу на объекте TUSAŞ, были двое мужчин.
По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, они были убиты после своей атаки. Чиновник добавил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
"В результате теракта на площадке TUSAŞ Ankara Kahramankazan были обезврежены два террориста. К сожалению, у нас 5 погибших и 22 раненых в результате обстрела. Трое пострадавших уже выписаны из больницы, 19 из них находятся на лечении", - сказал глава МВД страны.
Также Ерликая заявил, что преступники "вероятнее всего" были членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
"Стиль этого акта показывает, что, скорее всего, нападение совершило РПК. После завершения идентификации и выяснения других доказательств мы поделимся с вами более конкретной информацией", - рассказал турецкий министр.
Между тем, прокуратура уже начала расследование данного теракта.
Свидетели рассказали агентству Reuters, что местные власти забрали сотрудников здания в укрытие, и никому не разрешали выходить несколько часов. По словам собеседников западного СМИ, взрывы, которые они услышали, могли произойти на разных выходах.
Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürlüğü ( #TUSAŞ ) yerleşkesinde silah #patlama anı https://t.co/JN6GXpKG6x pic.twitter.com/Z30Biue1iQ — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 23, 2024
Кроме того, позже свидетели сообщили о начале эвакуации персонала из кампуса TUSAŞ на автобусах после завершения операции.
В СМИ появились кадры поврежденных ворот и перестрелки на автостоянке, а также появились изображения двух нападающих с автоматами и рюкзаками, когда они входили в здание.
Позже прибыли кареты "скорой помощи" и вертолеты.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye ( #TUSAŞ ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. https://t.co/JN6GXpKG6x pic.twitter.com/I4u4zfxY7W — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 23, 2024
Что известно о TUSAŞ
TUSAŞ является крупнейшим в Турции производителем аэрокосмической техники, занимающимся производством учебно-тренировочных самолетов, боевых и гражданских вертолетов. Также компания разрабатывает первый турецкий отечественный истребитель KAAN.
TUSAŞ принадлежит Фонду вооруженных сил Турции и правительства, в компании работают более 10 000 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что в провинции Анкара в Турции произошел теракт на оборонном предприятии TUSAŞ. В результате нападения были жертвы и раненые. Местная пресса писали, что возле ворот объекта прогремел взрыв, после чего там раздались выстрелы.
Напомним, в прошлом году 1 октября двое террористов подъехали на легковом автомобиле к зданию Министерства внутренних дел в Анкаре - один из боевиков успел взорвать себя, тогда как другого ликвидировали полицейские.
Добавим, позже "Ястребы свободы Курдистана", которые являются ответвлением РПК, взяли на себя ответственность за теракт. В ответ на это турецкая авиация совершила атаку на базы и склады боевиков.
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