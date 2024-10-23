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В Анкаре произошел теракт на оборонном предприятии: есть погибшие и раненые

Анкара, Среда 23 октября 2024 17:24
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В Анкаре произошел теракт на оборонном предприятии: есть погибшие и раненые Фото: в Анкаре мужчина с огнестрельным оружием ворвался на территорию оборонного завода (x.com/muratagirel)
Автор: Иван Носальский

В турецкой провинции Анкара сегодня, 23 октября, произошел теракт на объекте аэрокосмической компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ). В результате этого есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По информации издания, возле ворот оборонного предприятия раздался взрыв, после чего там прозвучали выстрелы. Согласно неподтвержденной информации, перестрелка произошла между нападавшими и охраной.

На место происшествия направили большое количество полицейских, пожарных и медицинские бригады. Персонал предприятия отправили в укрытия.

Журналисты уже опубликовали фото, как утверждается, одного из террористов. Он держит в руках огнестрельное оружие. Вероятно, нападавшего уже ликвидировали.

"На объекте компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в Кахраманказане (муниципалитет - ред.) в Анкаре было совершено террористическое нападение. К сожалению, у нас есть жертвы и раненые после нападения", - рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Главная прокуратура Анкары уже начала расследование по факту теракта.

TUSAŞ

Стоит заметить, что TUSAŞ - это турецкая аэрокосмическая компания, которая занимается производством авиации и не только.

В частности, компания занимается модернизацией F-16, а также производит современные беспилотники и истребители.

К слову, в апреле прошлого года в турецком городе Чорум возле мечети произошла стрельба. Ранения получили шесть человек.

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