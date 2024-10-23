В Анкаре произошел теракт на оборонном предприятии: есть погибшие и раненые

В турецкой провинции Анкара сегодня, 23 октября, произошел теракт на объекте аэрокосмической компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ). В результате этого есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

По информации издания, возле ворот оборонного предприятия раздался взрыв, после чего там прозвучали выстрелы. Согласно неподтвержденной информации, перестрелка произошла между нападавшими и охраной.

TUSAŞ’a saldıran teröristlerin görüntüleri yayınlandı . Görüntülerde uzun namlulu biri kadın en az 3 terörist gözüküyor. pic.twitter.com/Rj2cDNGmE6 — Murat AĞIREL (@muratagirel) October 23, 2024

На место происшествия направили большое количество полицейских, пожарных и медицинские бригады. Персонал предприятия отправили в укрытия.

Журналисты уже опубликовали фото, как утверждается, одного из террористов. Он держит в руках огнестрельное оружие. Вероятно, нападавшего уже ликвидировали.

"На объекте компании Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в Кахраманказане (муниципалитет - ред.) в Анкаре было совершено террористическое нападение. К сожалению, у нас есть жертвы и раненые после нападения", - рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Главная прокуратура Анкары уже начала расследование по факту теракта.