Турция сэкономила 2 млрд долларов благодаря покупке российской нефти со скидкой, - Reuters

Турция стала крупнейшим импортером российских энергоносителей в Западном полушарии после того, как вторжение России на Украину вынудило европейские страны прекратить большую часть импорта российской нефти и газа. Китай и Индия импортируют из России большие объемы, чем Турция, однако близость Анкары к российским портам означает, что она экономит больше, чем другие покупатели, благодаря более дешевым перевозкам.

По расчетам Reuters, в ноябре 2023 года поставки российской сырой нефти марки Urals в Турцию выросли до рекордного уровня в 400 тысяч баррелей в сутки, что составило около 14% от общего экспорта нефти России морским транспортом в прошлом месяце.

Ожидается, что поставки в Турцию продолжат расти в ближайшие месяцы после того, как частный российский производитель нефти "Лукойл" подписал соглашение с азербайджанской компанией SOCAR о переработке до 200 тысяч баррелей в день своей нефти на турецком нефтеперерабатывающем заводе STAR компании SOCAR.

Помимо роста поставок сырой нефти, импорт Турции российского дизельного топлива, топочного мазута, авиационного и судового топлива подскочил на 200% в январе-ноябре 2023 года, составив примерно 0,29 млн баррелей в день.

Россия поставила в Турцию в январе-ноябре 13 млн тонн дистиллятов, включая 8,6 млн тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы.

По словам трейдеров, в этом году Турция платила на 25-150 долларов меньше за тонну (3,3-20 долларов за баррель) российского дизельного топлива по сравнению с ценами на аналогичные сорта в Средиземноморье. На нефть скидки составляли от 5 до 20 долларов за баррель. Более дешевый импорт энергоносителей помог Анкаре сократить торговый дефицит и уменьшить давление на ее валюту, которая в этом году девальвировалась на 30%.

По данным LSEG, Турция также увеличила экспорт дизельного топлива за тот же период на 120% до 6,03 млн тонн с 2,75 млн в январе-ноябре 2023 года.

Многие активисты и сторонники Украины обвиняют Турцию в том, что она эффективно помогает России направлять свою продукцию в Европу в обход санкций.

Скидки на российскую нефть

Турция не уникальна тем, что получает большую экономию на закупках российской нефти. Индия, которая также отказалась присоединиться к санкциям против Москвы, в этом году увеличила импорт российской нефти на 77%. Согласно расчетам, основанным на правительственных данных, за первые девять месяцев 2023 года она сэкономила примерно 2,7 млрд долларов на импорте российской нефти. Но Индия импортировала гораздо большие объемы российской нефти - 1,7 миллиона баррелей в сутки, а это означает, что экономия на баррель для Турции была намного выше.

Трейдеры говорят, что можно сэкономить на фрахтовых ставках, поскольку, по их оценкам, в настоящее время доставка танкера с российской нефтью в Турцию обходится в 6 млн долларов по сравнению с 9 мн долларов в Индию.

Аналитик Kpler Виктор Катона заявил, что турецкие нефтеперерабатывающие заводы стали одними из самых прибыльных заводов в Средиземноморье с момента введения российских санкций в феврале 2022 года.

Катона сказал, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Турции Tupras имел валовую прибыль в размере 30 долларов на баррель за последний год, что на 6 долларов за баррель выше, чем средняя рентабельность сложного нефтеперерабатывающего завода в Средиземноморье.

Москва и Анкара также обсуждают создание хаба для российского газа в Турции после того, как ЕС резко сократил закупки российского газа. Этот план соответствует давнему желанию Анкары стать крупным центром распределения энергии в Южной Европе. Россия рассматривает хаб как способ перенаправить свой экспорт газа из Европы или косвенно продать часть газа в ЕС.