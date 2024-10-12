Турция ввела пошлины на импорт стальной продукции из России

Генеральный секретарь Турецкой ассоциации производителей стали (TÇÜD) Вейсел Яян заявил, что страна ввела пошлины на импорт определенной стальной продукции из России, Китая, Индии и Японии.

По его словам, введенные пошлины касаются около 4 миллионов тонн импортируемой продукции примерной стоимостью от 2 до 2,2 млрд. долларов США.

Пошлины колеблются от 6,10% до 43,31% от стоимости, страхования и фрахта, что является шагом, призванным предотвратить недобросовестную конкуренцию после обращений отечественных производителей, говорится в объявлении. Расследование по импорту горячекатаной стали, проведенное после обращения турецких производителей, показало, что вероятный демпинг угрожал национальному производству.

Согласно принятому решению, пошлины на импорт колеблются:

из Китая - от 15% до 43%,

из России, Индии и Японии - от 6% до 9%.

Яян ожидает повышения уровня использования мощностей отечественных производителей после введения антидемпинговой пошлины на импорт горячекатаного листового проката.