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Турция выступила за создание "платформы мира" для прекращения войны в Украине

Анкара, Суббота 06 июля 2024 12:14
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Турция выступила за создание "платформы мира" для прекращения войны в Украине Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (mfa.gov.tr)
Автор: Данила Крамаренко

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уверен, что для того, чтобы положить конец российско-украинской войне, нужно создать "платформу мира". С широкой вовлеченностью стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание haber7.com.

Свое заявление Фидан сделал на неформальном заседании совета министров иностранных дел Организации тюркских государств. В частности, он заявил, что мирные усилия "должны быть распространены на более широкой основе, чтобы положить конец войне".

"Необходимо создать платформу мира, которая предотвратит углубление поляризации, будет иметь высокое качество участия и представительства и будет отдавать приоритет дипломатии", - добавил он.

Отметим, Украина уже инициировала глобальную платформу и в середине июня провела первый Саммит мира, который прошел в Швейцарии. По состоянию на сегодня итоговое коммюнике поддержали более 80 стран, в том числе Турция.

Второй саммит, на котором возможно участие России, планируют провести до конца 2024 года. Более детально о планах читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Напомним, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречался с Владимиром Путиным и заявил, что Анкара хочет стать посредником для "справедливого мира" между Украиной и РФ. По его мнению, в основу консенсуса может лечь прекращение огня, а потом - мир, который удовлетворит две стороны.

Как пишет Reuters, Эрдоган предлагал помощь Путину в прекращении войны, но ему отказали.

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