Турция выступает за продление "зернового соглашения" на 120 дней

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что страна продолжает вести переговоры со своими коллегами в Украине и России по достижению соглашения.

Отметим, что благодаря "зерновой инициативе" Украина отправила из своих портов более 24 млн тонн продовольствия.

неформальные переговоры по продлению "зерновой инициативы" продолжаются.

Ранее в МИД России заявили, что хотят продлить соглашение об экспорте украинской продукции Черным морем всего на 60 дней, что, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, противоречит договоренности.

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