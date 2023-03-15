Турция выступает за продление "зернового соглашения" на 120 дней

Турция поддерживает продление соглашения об экспорте украинского зерна на 120 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что страна продолжает вести переговоры со своими коллегами в Украине и России по достижению соглашения.
Отметим, что благодаря "зерновой инициативе" Украина отправила из своих портов более 24 млн тонн продовольствия.
неформальные переговоры по продлению "зерновой инициативы" продолжаются.
Ранее в МИД России заявили, что хотят продлить соглашение об экспорте украинской продукции Черным морем всего на 60 дней, что, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, противоречит договоренности.
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