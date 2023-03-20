Турция выпустила свой первый истребитель

В Турции был представлен первый истребитель и легкий штурмовик собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы директората оборонной промышленности Исмаила Демира в Твиттере .

“Мы сказали, что 18 марта выведем наш национальный боевой самолет из ангара. Наш самолет сегодня на взлетной полосе”, – сообщил Демир.

Кроме того, в этот же день был представлен реактивный самолет. Пока что самолеты проходят тестирование только на земле, но разработчики "считают дни", когда они смогут подняться в воздух.